Tra Roma e Napoli sfida che fa storia

Da tanto, troppo tempo non era più una sfida scudetto. Si, perché oggi Roma-Napoli è un appuntamento che può davvero segnare il campionato. I giallorossi per consolidare il primato, mettere a cinque punti una rivale a questo punto diretta, dall'altra gli azzurri per riprendersi la vetta. [...]

Mentre Conte si prendeva una settimana di ferie per smaltire il suo disappunto, Gasperini spingeva invece sull'acceleratore delle emozioni. «Lo scudetto?

Perché non dovremmo sognare?». Certo è che in questo Roma-Napoli che torna ad essere di alta classifica - sì, per puntare all'obiettivo più alto - i due allenatori sono davvero i due protagonisti assoluti. Quasi di fronte a uno specchio. [...] Due che - strano il destino - si sarebbero potuti anche affrontare a panchine invertite: non è un mistero che la Roma, anni fa, cercò proprio Conte per affidargli la ricostruzione; cosi come non è un mistero che De Laurentiis pensò a lungo a Gasperini per farne il pilota azzurro. È invece andata diversamente, e ora si ritrovano in un faccia a faccia dal sapore speciale, dopo aver detto no - pensate il destino - entrambi alla Juve. [...] A quel punto, ci ha provato proprio con Gasperini, ottenendo un no grazie «ma ormai ho dato la parola alla Roma».

Insomma, una storia curiosa, un intrigo imprevisto e imprevedibile tra due allenatori che hanno altri punti in comune. La capacità, per fare un esemplo, di farsi capire e saper toccare le corde giuste. Anche emotive. Quando Conte è arrivato a Napoli, il capitano - Di Lorenzo - aveva già annunciato praticamente l'addio. Sapete come è andata la storia. Stessa cosa per Gasperini alla Roma, con Pellegrini ormai ai margini, in attesa di salutare e trovare una nuova sistemazione. Anche in questo caso sapete come è andata la storia. [...]

Le Roma è, nel suo calcio aggressivo e verticale, l'immagine praticamente riflessa del suo allenatore. Il Napoli è, nel suo calcio compatto ed equilibrato, un concentrato di quello che vuole il suo tecnico. [...]

(gasport - A. Vocalelli)