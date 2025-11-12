Totti: "Quarto Scudetto? Nell'anno del centenario"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Totti rimanda l’appuntamento con lo scudetto. Ma solo di un anno. L'ex numero dieci giallorosso è stato - insieme a Materazzi - il protagonista del nuovo format «Aperi-Totti».

E con la Roma prima in classifica, era inevitabile la domanda su quando il club capitolino tornerà a laurearsi Campione d'Italia. «Nell'anno del centenario» ha affermato la leggenda giallorossa prima di essere interrotto da Materazzi: «Quando Totti torna a Trigoria».

Era difficile ipotizzare una Roma subito così in alto con Gasperini, definito da Totti come «un buon allenatore che speriamo possa continuare su questa strada». Ma il numero uno resta Mourinho: «E' un allenatore top che ha fatto due finali. La prima l'ha vinta, mentre la seconda l'ha persa male. Però ha portato un trofeo europeo a

Roma dopo 30 anni».

Parole al miele, poi, per Carlo Mazzone, il tecnico che gli regalò l'esordio da titolare a soli diciassette anni: «Mi ha dato l'impronta giusta. Sono stato fortunato a trovarlo al momento giusto. Mi ha gestito a 360 gradi e per me è stato perfetto».

Ma tornando alla Roma attuale, Totti ha avuto modo di esprimersi sulla coppia argentina: «Soulé sta facendo grandi cose e sono contento perché se lo merita. È forte di testa, cattivo sotto quel punto di vista. Adesso, sta bene fisicamente e con Dybala potrebbero fare grandi cose. Se facessero più partite insieme sarebbe meglio. Parlano la stessa lingua, sarebbero un po' come me e Cassano».

A proposito di Cassano, «con lui mi sono divertito tanto» ha affermato Totti. Ed ecco che emerge tutta la nostalgia di quei tempi dell'ex capitano della Roma: «Mi mancano lo spogliatoio, i ritiro, le ca***te che facevamo. Sono quelle cose che andando avanti con il tempo le rifaresti».