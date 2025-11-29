Totti: "Bene il tecnico. Dybala? Non ha il fisico per fare la punta"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Non usa mai giri di parole Totti. È sempre diretto. L'ex numero dieci della Roma è stato il protagonista di «Legends Road», il nuovo programma di Dazn. «Dybala non ha le caratteristiche e il fisico per fare il centravanti - ha affermato Totti - Può giocare nelle due mezze punte, ma non può fare la prima punta». La Roma è prima in classifica, ma non ha ancora convinto pienamente la leggenda giallorossa: «Il mister sta facendo bene, anche se non vedo ancora la Roma di Gasperini. Spero che possa migliorare, ma contano i risultati e, quindi, va bene anche così».

Dal suo ritiro, nessuno ha più indossato la maglia numero dieci, anche se Totti ha ammesso di non essere geloso: «È un numero diverso da tutti gli altri, va portato con talento, forza e determinazione. È difficile che a Roma qualcun altro possa rimettersi quel numero, ma è giusto che i bambini possano sognare di indossarlo».

Inevitabile un passaggio sul rapporto con Spalletti (…). «Ci siamo riavvicinati tramite il Bambino Gesù quando siamo andati a trovare i bambini. Lì non ho potuto dire di no e, quindi, ho accantonato tutto quello era successo tra di noi, perché l'obiettivo della giornata era un altro - ha dichiarato Totti - Non abbiamo mai parlato di quello che è accaduto, ma ci vorrei tornare sopra. Qualcosa è successo e a me è dispiaciuto per il rapporto che avevo con lui».

L'ex dieci della Roma ha parlato anche delle differenze caratteriali con De Rossi: «Io sono abbastanza timido e riservato, lui è più espansivo. (…) Con il tempo riuscirà a far vede le sue qualità come allenatore». E, poi, un messaggio per i tifosi: «Non vado all'Olimpico a vedere la Roma da quasi tre anni. Un po' mi manca, ma adesso ritorno. Lo faccio per la gente, mi indentifico in loro. La fascia? Ce l'ho sulla pelle. È come se ce l'avessi ancora».