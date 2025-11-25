Svilar in volo e il sogno è in buone mani

Qualche tempo fa, Gian Piero Gasperini aveva celebrato Mile Svilar, dandogli i meriti per gli ottimi dati difensivi della squadra. I risultati da allora non sono cambiati e anzi sono anche migliorati. E in porta c'è sempre Mile, il guardiano del primo posto e dei sogni di una città intera. E pensare che in estate c'è stato il rischio di perderlo dopo quel difficilissimo rinnovo del contratto. La sua è stata una scelta economica, ma, anche di cuore: qui sta benissimo. [...] Carisma e personalità abbinate a doti tecniche eccezionali. Ha un fisico normale, ma, l'agilità di un gatto come a Roma se ne sono visti tanti: per esempio Tancredi. [...] Svilar è il baluardo della difesa della Roma, la migliore del campionato con solo 6 reti subite, nessuno in Italia ha fatto meglio, in Europa c'è l'Arsenal alla pari dei giallorossi. Mile è un gioiello e la domanda che si fanno un pò tutti al momento è sul suo valore: per il mercato oscilla tra i quaranta e i cinquanta, ma, per Roma e i suoi tifosi non ha prezzo. Chi ha un buon portiere se lo tiene e soprattutto dopo la cessione di Alisson qui si è faticato e non poco per trovarne uno all'altezza.

(Il Messaggero)