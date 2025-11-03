Stalking contro Claudio Lotito: “Vendi la Lazio”. I pm ora indagano sui capi della curva nord

Minacce telefoniche e messaggi intimidatori verso Claudio Lotito che hanno portato gli inquirenti a pensare ad una manovra organizzata e non a casi isolati. "Ti veniamo a prendere", "Vendi la Lazio", il contenuto delle frasi che si ripetono verso il presidente laziale. Due tifosi risultano indagati per stalking e minacce, con le ricerche che ora puntano a ricostruire eventuali legami con i vertici della Curva Nord tramite mappatura delle chat, celle telefoniche e interazioni incrociate.

Già in passato, tra il 2005 e il 2006, Lotito fu vittima di operazioni di pressione e intimidazione. All'epoca la manovra era diretta da 'Diabolik', soprannome di Fabrizio Piscitelli, che insieme ad altri 3 esponenti nel 2015 fu condannato in primo grado per tentata estorsione.

(Repubblica)