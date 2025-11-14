Stadio senza sentenza

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Si è riunita ieri mattina la quarta sezione del Consiglio di Stato. La camera di consiglio era stata convocata per valutare l'appello avverso il diniego di ordinanza cautelare deciso dal Tar del Lazio lo scorso mese sul ricorso presentato dai rappresentanti del Comitato contrario allo stadio della Roma a Pietralata. Neanche a dirlo, anche questa volta, il tema è stato quello dell'abbattimento di 26 alberi nell'area destinata al futuro impianto. L'udienza, dopo la relazione del dottor Paolo Marotta, ha visto intervenire gli avvocati del Campidoglio e quelli di parte. Il tutto per pochi minuti, visto che in tribunale erano state già depositate la memoria degli appellanti e pochi giorni fa (il 10 novembre) quelle del Comune e della Roma. Per l'esito occorrerà attendere ancora qualche ora, forse oggi stesso, o più probabilmente lunedì della prossima settimana. Non ci si aspettano particolari sorprese. (...) Sarebbe l'ennesimo ricorso nel vuoto, che produce come unico risultato quello di rallentare un iter che finora ha dato ampia prova di regolarità, ma che rischia di essere compromesso proprio per questi ritardi. Altra, ennesima, stortura tutta italiana.