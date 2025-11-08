Stadio Roma, Lotito: "Gualtieri ne parla di più del nostro? È romanista..."

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il "Quarto rapporto alla città" andato in scena all’Auditorium Parco della Musica e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sullo Stadio della Roma a Pietralata. All'evento era presente anche Claudio Lotito e il presidente della Lazio, arrivato in ritardo, ha parlato ai cronisti: "Ha citato lo stadio della Roma, era scontato che parlasse anche del nostro, perché anche noi abbiamo presentato le carte. Ha parlato più di quello della Roma? Beh, ma lui è romanista".

(La Repubblica)