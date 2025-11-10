Stadio in festa, Gasp non si pone limiti: "Scudetto? Giusto che la gente sogni"

Sorride Gasperini e non potrebbe essere altrimenti. L'Olimpico festeggia l'ottava sinfonia stagionale e la Sud canta: «Vinceremo il tricolor». Si sogna grazie al primo posto conquistato, e il tecnico si sbottona un po' rispetto alle scorse settimane: «È giusto che la gente sogni, non bisogna mai togliere questo alla gente in un momento di felicità. Arriviamo a questa sosta primi in classifica, è motivo d'orgoglio per noi e soddisfazione per la gente. Lo percepiamo. Poi le percentuali le vedremo più avanti, per ora la squadra non ne parla». [...]

Ora la sosta che per Gasp è un sospiro di sollievo. Continuano i problemi muscolari degli attaccanti e ieri si è fermato anche Dovbyk per un infortunio al quadricipite: «Lo valuteremo, ma non sembra grave. Sono quei piccoli infortuni che magari ti portano via due-tre settimane e quando la stagione è come adesso rischi di perderlo per 5/6 partite e diventa pesante. Se poi li hai tutti nello stesso reparto… Ora per fortuna c'è una sosta di mezzo». Infatti, nel pacchetto offensivo ieri erano out anche Bailey, Ferguson e Dybala. I primi due tenteranno il recupero per la sfida contro la Cremonese mentre per l'argentino ci sarà da aspettare almeno fino alla sfida contro il Cagliari del 7 dicembre. Gasperini poi alla fine della conferenza stampa annuncia che Ferguson rimarrà nella Capitale: «Non va, spero di recuperare qualcuno dopo la sosta». [...]

Tra i giocatori rinati con Gasperini c'è sicuramente Pellegrini. Un dato testimonia il momento d'oro, non segnava due gol di fila da gennaio 2024, in quel caso con

De Rossi in panchina: «Calcisticamente è forte, bisognava ridargli tanta fiducia perché se la merita e perché può darci veramente una mano come sta facendo». [...]

(Il Messaggero)