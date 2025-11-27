Stadio della Roma, ci siamo. Spuntano altri 500 parcheggi

Il progetto definitivo per lo stadio della Roma a Pietralata è in dirittura d'arrivo. La deadline di fine novembre, annunciata dal sindaco Gualtieri, slitterà con ogni probabilità ai primi giorni di dicembre. Un ritardo di pochi giorni che, secondo quanto filtra, non è visto come un problema, ma come un'opportunità per presentare un piano il più possibile "blindato", data l'importanza dell'investimento da oltre un miliardo di euro e la candidatura per gli Europei del 2032.

Un'importante riunione tra i tecnici del club e del Campidoglio ha portato a significativi passi in avanti. È stato condiviso un testo quasi definitivo della "convenzione", il documento che regolerà tutti gli obblighi reciproci. Restano da limare alcuni dettagli, come il canone d'affitto, ma non si prevedono particolari criticità. (...)

Uno dei risultati più concreti ottenuti dal dialogo costante tra le parti riguarda i parcheggi: rispetto ai 5.500 inizialmente previsti, la Roma avrebbe dato l'ok per un aumento fino a 550 posti in più. (...) L'umore generale è positivo, anche se la cautela resta d'obbligo. La posta in gioco è altissima e la speranza, per un lancio in grande stile, sarebbe quella di una presentazione ufficiale del progetto con i vertici della proprietà Friedkin al fianco del sindaco Gualtieri. Un'immagine che sancirebbe in modo definitivo la svolta per il nuovo impianto giallorosso.

(Il Tempo)