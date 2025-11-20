Speranza Roma: Pisilli show in azzurro. Ora chiede spazio a Gasp

Il paradosso di Niccolò, che non è un titolo di un libro ma la sintesi di questo strano inizio stagione per Pisilli. Il centrocampista, infatti, dopo un anno da protagonista e il rinnovo appena firmato con la Roma sta trovando pochissimo spazio con Gasperini (appena 42 i minuti in campionato). Eppure in nazionale è diventato la stella dell'under 21 di Baldini con tanto di due gol (splendido quello con la Polonia) nelle ultime due partite.

La speranza di Pisilli ora è trovare maggiore spazio anche con la sua Roma anche se il rischio di vederlo partire (in prestito) a gennaio inizia a diventare alto anche perché a Genova c'è quel De Rossi che lo ha fatto sbocciare lo scorso anno.

Il 21enne di Casal Palocco non fa polemica, anzi non manca mai di sorridere e di far sorridere. Come l'esultanza di due giorni fa contro il Montenegro che in in questo caso vale più di un gol. Subito dopo aver pareggiato i conti (la partita è finita 1-4 per gli azzurrini) il centrocampista ha esultato mettendosi la mano destra sulla fronte e facendo la linguaccia. Un gesto che è diventato famoso grazie al piccolo Emanuele, noto sui social come EmanueleSuperstar16, beniamino di tanti calciatori che sta affrontando una dura battaglia insieme alla sua famiglia. È stato lo stesso Emanuele a rivelare il bel gesto di Pisilli: «Promessa mantenuta! Che questo ragazzo sia un futuro campione ci sono pochi dubbi, la cosa che mi fa più felice è che sia un mio grande amico e che abbia voluto fortemente dedicarmi il gol. Ti voglio bene Niccolò, grazie per questo regalo bellissimo».

Ora Piso (come lo chiamano nello spogliatoio) spera anche in un regalo di Gasp.