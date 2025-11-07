Soulé-Pellegrini stendono i Rangers: attacco promosso

La Roma vince con serenità a Glasgow, dà un'imbiancata alla classifica sporcata dalle sconfitte con Lille e Viktoria Plzen, segna due gol senza subirne e si gode anche qualche cenno di vita da parte di Dovbyk. I Rangers sono oggettivamente scarsi e non è un caso se sono malinconicamente ultimi in questa prima fase di Europa League. Ma la squadra di Gasperini ha fatto le cose per bene fin dall'inizio, approcciando la gara con la giusta attenzione e una discreta intensità: partita chiusa all'intervallo grazie ai gol di Cristante e di Pellegrini. [...] Si poteva segnare un po' di più, scoprendo magari cosa si prova a fare tre gol in una sola partita, cosa mai accaduta in questa stagione. Ma resta il giudizio positivo sulla trasferta. [...]

Corner di Pellegrini, testa di Cristante e deviazione vincente di Soulé. Altre potenziali occasioni non vengono concretizzate per qualche errore di precisione nel passaggio o per scelte sbagliate, ma il controllo della palla e della gara non scivola mai dai piedi giallorossi il cui raddoppio evidenzia il gap tecnico: bellissimo tutto, il lancio di Mancini, la protezione del pallone e lo scarico di Dovbyk, il piatto preciso di Pellegrini. Il centravanti combatte con sé stesso più che con gli avversari: a volte fatica a mettere a fuoco la porta, ma soprattutto in un momento come questo, in cui gli infortuni hanno impoverito il reparto offensivo, vale la pena di insistere sperando che gli insegnamenti di Gasp lo aiutino a tirare fuori il potenziale. Di sicuro, per meritarsi un posto al sole nella Roma, Dovbyk deve incrementare la pericolosità delle sue giocate e soprattutto i gol. E per riuscirci deve tirare di più, senza paura o pensieri negativi. [...]

Il terzo gol sarebbe potuto arrivare lo stesso, costruito e sprecato dai due esterni: Tsimikas sbuccia il tiro e Celik a porta vuota colpisce la traversa. Sarebbe stato prezioso per la differenza reti, ma solo a gennaio si potranno eventualmente avere rimpianti.

La prossima giornata di Europa League porterà all'Olimpico la capolista: il Midtjylland è l'unica squadra a punteggio pieno, batterlo significherebbe accorciare la classifica e scalare qualche altra posizione, come accaduto ieri. Adesso la Roma è diciottesima, la rincorsa è iniziata.

(gasport)