Soulé l'anti Zaniolo. Gasp l'ha cambiato, ora guida la Roma

[...] Ore 18 all'Olimpico, undicesima giornata: dentro Roma-Udinese, sarà anche Soulé contro Zaniolo. A loro si affidano Gasperini e Runjaic nel braccio di ferro di questo pomeriggio. [...] Il migliore marcatore del gruppo di Gian Piero - 4 gol, contando pure quello di giovedì a Glasgow - e anche il migliore della squadra di Kosta - 3 reti, come Davis -, fin qui, in campionato perfetta parità tra Matias e Nicolò. In poche settimane davvero bravi a preparare il ribaltone: uno non è più il vice Dybala, l'altro non è più la scommessa. Soulé, da inizio stagione, è salito sul palcoscenico. Con l'obiettivo più scontato: recitare da protagonista. Spesso senza la Joya accanto, sta convincendo per personalità e continuità. [...] Non c'è da meravigliarsi della sua crescita. E soprattutto di vederlo decisivo lì davanti come due anni fa con con la maglia del Frosinone (11 gol). Gasperini, del resto, con lui è stato chiaro già in ritiro. Concetti semplici su cui concentrarsi. Meno dribbling e più conclusioni, il percorso da fare per essere efficace. [...] Il rendimento di Soulé rende meno grave il mal di gol dei giallorossi, davvero sterili e imprecisi in attacco: 15 reti in 14 partite (solo 10 su 10 in campionato). Zaniolo, da qualche tempo, è invece l'ex più velenoso che ci sia. Firmò il 25 maggio 2022, all'Arena Kombetare di Tirana, il successo della Roma contro il Feyenoord nella finale di Conference League, ultima coppa finita nella bacheca di Trigoria. Poi addio e solo astio. [...] Tanto per non farsi mancare niente la lite con i giocatori della Primavera giallorossa al Viola Park, il 27 maggio, semifinale-scudetto: si è poi scusato, pagando comunque 15 mila euro di multa. [...]

(Corsera)