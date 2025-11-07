Soulé e Pellegrini, la Roma si rialza: "Siamo in crescita"

Non sempre le assenze lasciano il segno. Senza Dybala, senza Bailey, senza precisione, senza cambi in attacco, tanti senza. Alla fine ne resta soltanto uno:

senza troppa enfasi. Perché gli avversari sono modesti e non giustificano alcun entusiasmo. La Roma può provare soddisfazione, può godere di una vittoria 2-0 con le reti di Soulé e Pellegrini. [...]

Un successo che fa classifica e che in Europa serviva, eccome se serviva dopo due sconfitte con Lille e Viktoria Plzen. [...] Per una volta si è presa il diritto di passare una serata tranquilla. Senza ansia e con un piccolo passo in avanti nel suo limite più grande: la poca efficacia davanti alla porta avversaria. Si migliora, ma con calma. [...]

Ma piano, nessun entusiasmo, solo qualcosa da sottolineare. Primo: la capacità di risolvere i problemi nelle difficoltà. In attesa delle soluzioni offensive che Gasperini fatica a vedere, la palla inattiva resta un marchio di fabbrica. Così sul calcio d'angolo arriva il gol di Soulé al 13' del primo tempo. Secondo: i timidi segnali di crescita di Dovbyk. [...]

Le vittorie come i gol vanno pesate, questa fa classifica, ma non giustifica sogni. La Roma può godersi la serata, ma non esaltarsi. Sarebbe una reazione senza senso.

(La Repubblica)