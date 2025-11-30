Soulé e Hojlund: nuove vie del gol

Sotto la voce 'classe 2003 più forti della Serie A' troverete sicuramente Soulé e Hojlund. Due stelle che vengono da due mondi completamente differenti: il primo dalle spiagge argentine di Mar del Plata, l'altro dalla fredda Copenaghen. Elementi in comune oltre la carta d'identità? Il sinistro magico che questa sera dovrà fare al differenza. Gasp e Conte si affidano a loro per vincere una gara che potrebbe regalare una svolta alla stagione. Perché vincere per una volta conta più dei tre punti.

Matias ne è consapevole e ha voglia di continuare a stupire. Ha già raggiunto lo stesso numero di gol dell'anno scorso e punta ad arrivare a quota 10 in Serie A con la Roma. Solamente due giocatori stranieri sono arrivati in doppia cifra di reti in maglia giallorossa prima di compiere 23 anni in tutta la storia della competizione: Erik Lamela (19) e Cengiz Under (13). E in una squadra nella quale i centravanti ancora faticano ad ingranare è lui il capocannoniere. [...]

Questa sera tutta la famiglia di Soulé sarà presente allo stadio all'Olimpico, ieri il padre era a Trigoria. Ha salutato il figlio e si è poi fermato a vedere la Roma Primavera (che ha pareggiato 2-2 contro il Lecce). Segno che anche lui si è appassionato ai colori giallorossi. L'unico neo della stagione rimane la mancata convocazione nella nazionale Argentina. [...]

Chi non ha problemi con la propria nazionale è Hojlund, punto fermo della Danimarca e pupillo di Gasperini. I due hanno lavorato insieme una sola stagione a Bergamo (2022/2023) ma è bastata per innamorarsi l'uno dell'altro. «E' tra i migliori giovani d'Europa, può valere anche 100 milioni», aveva detto il tecnico poco prima della cessione al Manchester United. E anche l'attaccante ne ha sempre parlato bene: «E' un privilegio averlo come allenatore: è bravissimo, ha carisma, sa tutto di calcio ed è abilissimo tatticamente». E non è un mistero che Gasp se lo sarebbe preso molto volentieri. È uno dei nomi che aveva fatto a Massara, ma le richieste del Manchester United erano alte. [...]

Hojlund e Soulé stanno attraversando due momenti di forma opposti. Il primo non segna da cinquantasei giorni e martedì contro il Qarabag ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe potuto sbloccare la partita. [...] L'argentino una settimana fa ha trovato il gol a Cremona da quella che ormai è a tutti gli effetti la sua mattonella. Nel 2025 ha messo a referto ben cinque reti da fuori area, in questa speciale classifica è primo nei principali campionati europei insieme a Gueye del Villarreal. E stasera non vuole fermarsi.

