Soulé apre lo show dei gol: Roma da sola in cima alla A

Ci vuole la faccia tosta di Gian Piero Gasperini a mettere in campo una Roma con Baldanzi al centro dell'attacco, di fatto togliendosi una possibilità di gioco. Però, ha avuto ragione lui. L'allenatore ha capito di avere per le mani una squadra che non tradisce. Contro la Cremonese sono arrivati tre gol tutti insieme, non era mai accaduto nelle prime 15 partite stagionali. E sono serviti per riprendersi il primo posto in classifica, stavolta solitario. Domenica all'Olimpico c'è la sfida al Napoli di Antonio Conte, che Gasperini salterà per squalifica. [...] È stato Matias Soulé a mettere in discesa la partita della Roma con il solito sinistro dalla solita mattonella. Il tridente atipico si è cercato e trovato, Koné e Cristante hanno giganteggiato. Poi nella ripresa dopo soli 4' dal suo ingresso, Ferguson trova il suo primo gol con la Roma e gara finita. Arriva anche un po' di bellezza con la rete di Wesley, arrivata a seguito di una grandissima azione dei giallorossi.