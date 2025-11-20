Sosta indigesta

IL TEMPO (L. PES) - Maledetta sosta. Tra tre giorni la Roma ripartirà da Cremona per riprendere il cammino in campionato dopo la pausa per le nazionali. Interruzione che fino ad oggi in questa stagione i giallorossi hanno gradito poco in termini di risultati, un trend che va avanti da un paio d'anni e che ora Gasperini vuole invertire.

Due volte su due, infatti, tra settembre e ottobre, la Roma è uscita sconfitta nei match (due in totale) giocati dopo la sosta. Entrambi all'Olimpico ed entrambi terminati 1-0 per gli ospiti, prima il Torino il 14 settembre col gol di Simeone, poi l'Inter il 18 ottobre col gol di Bonny.

Ora Mancini & Co. sono attesi dall'insidiosa trasferta allo Zini contro la squadra di Nicola per difendere il primato in classifica, in coabitazione con l'Inter, cercando di superare anche il tabù «ripresa». Nelle ultime due stagioni, infatti, soltanto a Lecce lo scorso marzo (gol di Dovbyk) la Roma ha vinto un match dopo la pausa nazionali, per il resto 4 ko (Torino e Inter quest'anno, Inter e Napoli lo scorso anno) e un pari (quello a Genova che costò la panchina a De Rossi).

Numeri che raccontano di difficoltà concrete della squadra, anche se al loro interno comprendono l'inizio della scorsa stagione che certamente in termini di risultati fu tutt'altro che positivo. Anche quest'anno, però, entrambe le volte all'Olimpico, la Roma ha ricominciato il suo cammino col piede sbagliato, e ora Cremona rappresenta una chance importante di rilancio e, soprattutto, conferma in vetta visti i tanti scontri diretti dell'alta classifica.

Eppure allargando l'analisi alle ultime cinque stagioni (dalla 2021-22 in poi) i numeri prima del 2024 erano tutt'altro che negativi: tre vittorie e un pari nella stagione 23-24, tre vittorie su tre l'anno precedente (il campionato si fermò da novembre a gennaio e ci furono solo altre due soste a ottobre 2022 e a marzo 2023) e tre successi e due ko nella prima annata targata Mourinho. Peraltro i giallorossi misero in fila nove gare da imbattuti tra il 6 gennaio 2022 (la sconfitta per 3-1 a San Siro contro il Milan) e il 20 ottobre 2024 (il ko interno contro l'Inter) con 7 vittorie e due pari.

Questa stagione, per ora, è la peggiore a livello di media punti anche se sono solo due le gare disputate e le sconfitte con Torino e Inter, inoltre, sono molto differenti tra loro. La prima, contro i granata, giocata nel caldo infernale del primo lunch match del campionato e con la squadra parecchio in difficoltà sul piano del ritmo e dell'intensità oltre ad alcune scelte (soprattutto in attacco) che non ebbero fortuna. Quella contro i nerazzurri, invece, per paradosso ha lanciato il campionato della Roma che quella sera davanti al proprio pubblico avrebbe quantomeno meritato un pari con diverse grandi occasioni non sfruttate. Ma il cambio di passo, dopo la sosta di ottobre, fu evidente, per questo ora Gasperini si aspetta risposte importanti anche dopo questo ultimo break autunnale. Anche perché d'ora in poi, e per quattro mesi, non ci si ferma più.