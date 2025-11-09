Si va avanti con il blocco “affidabile”. Celik quinto

[...] Gasperini per altro non vuol sentir parlare di riposo ma semmai di turnover e comunque ragionato. Tanto più che da lunedì si va alla sosta. La bella prestazione fornita in Scozia all’Ibrox Stadium ha fornito ulteriori convinzioni a staff e allenatore e già in corso di partita, a risultato praticamente acquisito, i cambi operati hanno fatto pensare all’Udinese. A Pellegrini e Soulé è stato risparmiato un terzo di partita proprio con l’intenzione di confermare contro i friulani l’attacco con due trequartisti di qualità e l’unica punta che sarà Artem Dovbyk. [...] A centrocampo si torna ai due titolarissimi Cristante e Koné (rileva El Aynaoui) in mediana e a Celik e Wesley (al posto di Tsimikas) sulle corsie esterne. [...] In difesa, allora, il blocco Mancini-Ndicka-Hermoso, in quest’ordine con il difensore di Pontedera pronto a spingersi in avanti nel ruolo di braccetto di destra e lo spagnolo a cercare qualità nella manovra da sinistra. Per la cronaca, in porta Mile Svilar.

(Il Romanista)