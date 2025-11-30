Si può volare: giochiamocela

[...] Nel calcio i numeri riassuntivi raramente ti dicono la verità sulle partite. La Roma ad esempio ha perso tre gare, due contro Inter e Milan, nelle quali avrebbe meritatamente raccolto un pareggio. Eppure oggi la testa mi porta ad un ragionamento: in 17 partite, tra campionato e coppa la Roma non ha mai pareggiato neppure quando avrebbe meritato, con tre rigori consecutivi sbagliati, quasi un sortilegio. Deve per forza cambiare l'andazzo e contro il Napoli, potrebbe anche uscire un pari. [...]

La Roma è la squadra che ha fatto più punti nell'anno solare 2025. Non è il valore assoluto della rosa che fa la differenza, pur con alcune evidenti eccezioni, ma è il momento magico di forma che ci fa scoprire e riscoprire vecchi e nuovi talenti, decisivi nelle situazioni chiave. Perfino il problema del bomber mancante è stato affrontato positivamente aggirando il problema e portando a segnare 14 giocatori diversi. [...]

Noi siamo soddisfattissimi di quello che abbiamo visto finora, ma stasera non vogliamo pareggiare e mai perdere, tanto più contro i campioni d'Italia. Una vittoria contro una grande ci serve, per consolidare l'autostima.

(Il Messaggero - P. Liguori)