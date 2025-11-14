Si punta forte su Zirkzee. Dybala, il rebus rinnovo

LEGGO (F. BALZANI) - Sosta dal campionato, ma non dal mercato. Anzi. In questi giorni di pausa la Roma sta accelerando per far trovare, già nei primi giorni di gennaio, almeno due rinforzi alla corte di Gasperini. Il via libera è arrivato dai Friedkin ingolositi dalla posizione in campionato e dal lavoro del tecnico. Il primo colpo che la Roma vorrebbe chiudere porta a Zirkzee. I contatti con l'entourage dell'olandese sono praticamente quotidiani e il Manchester United è disposto a trattare il prestito con diritto di riscatto. A far spazio all'ex Bologna potrebbe essere Ferguson per il quale si studia la possibilità di un dirottamento del prestito all'Everton, l'altro club dei Friedkin. Ma i nomi non finiscono qui. Perché la Roma vuole regalare a Gasp anche l'ala sinistra tanto richiesta in estate. I nomi in cima alla lista sono Mathys Tel del Tottenham e Mika Godts dell'Ajax, valutazione di mercato molto simile (sopra i 25 milioni) e la volontà di entrambi di cambiare aria. In questo caso a liberare il posto sarebbe Baldanzi chiesto da un paio di club di serie A. Per il futuro occhi su Arevalo del Racing (clausola da 7 milioni). Contatti in questi giorni ci sono stati anche per Giovane del Verona e Yuri Alberto del Corinthians che però è giudicato troppo caro dal club giallorosso. In corso di valutazione anche i rinnovi: quello di Cristante non è in discussione, per Celik sono iniziati i discorsi preliminari, per Dybala è stato tutto rinviato a gennaio. Insomma tanta carne al fuoco in attesa della ripresa di un campionato che fa sognare i tifosi, e non solo.