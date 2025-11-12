Senza Dovbyk e Dybala tocca a Ferguson: un mese per guadagnarsi la conferma

Ora o mai più per Evan Ferguson. L'entusiasmo dei primi mesi si è pian piano spento. Nessun gol, un solo assist (ad agosto) e un buon numero di prestazioni scialbe che lo hanno fatto scivolare indietro nelle gerarchie. [...] In più si sono aggiunti una serie di problemi fisici che hanno limitato la sua condizione.

Il primo affaticamento muscolare nel ritiro a Burton quando è rimasto stordito dagli alti ritmi degli allenamenti di Gasp. [...] Poi si sono accavallati gli infortuni alla caviglia (ben tre) fino ad arrivare al trauma distorsivo rimediato nel match contro il Parma dopo appena 20 secondi. In mezzo anche degli atteggiamenti in allenamento che - per usare un eufemismo - non hanno fatto impazzire Gasperini che lo ha bacchettato alla vigilia della gara col Sassuolo di fine ottobre: «Si è allenato bene per la prima volta». Non un bel messaggio dopo più tre mesi nella Capitale.

Adesso ha l'opportunità di recuperare la fiducia. L'infortunio è alle spalle e dalla settimana scorsa ha ripreso a correre sul campo. Dovbyk resterà ai box per 4/6 settimane. Dybala punta a tornare contro il Cagliari e toccherà a lui guidare l'attacco a partire dalla delicata trasferta di Cremona. Due gli obiettivi: ritrovare la miglior condizione e sbloccarsi. L'ultimo gol con i club è ancora quello del 26 ottobre quando vestiva la maglia del Brighton. [...]

E il futuro è un rebus. Il diritto di riscatto fissato a 37 milioni di euro non verrà esercitato e il pericolo è che il club possa rispedirlo indietro già nel mercato di riparazione. Operazione non semplice sia chiaro poiché andrebbe intavolata una trattativa col Brighton. Nel contratto firmato questa estate non ci sono infatti clausole che possano facilitare l'interruzione del prestito. [...]

L'Irlanda lo aspetta per la partita contro l'Ungheria in programma domenica, ma tutto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. E' atteso in gruppo, ma il club sta spingendo per non farlo partire. [...]

(Il Messaggero)