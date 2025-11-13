Senti Cervone: «Dopo Totti e De Rossi, tocca a Mile»

«Che posso mai aggiungere io su Svilar?». Faccia lei, Giovanni Cervone. «Semplice: è il portiere più forte del campionato. Ma senza discussione. Alla Roma sta portando punti in continuazione, è un fuoriclasse. (...) Qual è il suo punto forte? «La serenità. Lo vedi in campo che non si agita mai, è sempre misurato, sia nei momenti difficili sia dopo gli interventi decisivi. E questa cosa fa bene ai difensori davanti a lui: con un portiere così, si gioca più tranquilli. E poi non è uno che si limita al compitino. Esistono i portieri che si nascondono, che per paura di sbagliare non fanno la cosa in più. Lui, invece, la prova sempre». (...) Ecco: lui è più di mezza Roma. E aggiungo: finalmente dopo tanti anni, dopo Totti e De Rossi, i tifosi hanno un altro campione con cui identificarsi».

(corsera)