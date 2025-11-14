Sassuolo, Berardi: "Gasperini? Non so se ho il fisico per reggerlo. La Roma di Mourinho undici assatanati, alimentavano il caos in campo"

CORSPORT - Domenico Berardi, stella e storico capitano del Sassuolo, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla Roma di José Mourinho. Ecco le sue dichiarazioni: "Prima di farmi male avevo trovato l'accordo con un grande club, le soluzioni erano state individuate. Tutte. Era un club a strisce. Mi è dispiaciuto non poter fare la Champions, è qualcosa che vorrei provare da sempre. Passai un mese un po' così, tra l'arrabbiato e il deluso. Prevalse la gratitudine nei confronti di questo club del quale mi sento e mi fanno sentire la bandiera. Non sono Totti, ma è ugualmente bello e importante».

In che senso non sei Totti?

«Sassuolo non è Roma, è una questione di dimensioni non solo calcistiche. La Roma è un top club».

Gasperini potrebbe leggere l'intervista...

"Non so se ho il fisico per reggerlo (sorride, ndr)".

I trattamenti più severi chi te li ha riservati?

"La Roma di Mourinho, undici assatanati, in campo alimentavano il caos".