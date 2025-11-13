S come scudetto. O Svilar

«Ne voglio altre 100 con la Roma». E la Roma ne vuole altre 100 con lui. Nel pianeta di Mile Svilar brilla tutto. E chi è intorno a lui brilla di luce riflessa. Si può discutere se la squadra di Gasperini valga davvero la vetta della classifica, se lo scudetto è giusto una parolona o una parolaccia che viene pronunciata a sproposito. Ma su una cosa, tutti d'accordo: Svilar vale lo scudetto. È un giocatore da primato, aggiunge punti. Tra i tanti numeri significativi che accompagnano il portiere, uno più degli altri vale la pena di essere sottolineato: delle prime 100 gare con la Roma, in 37 (di cui 6 in questo campionato) è riuscito a mantenere la porta inviolata. Vale a dire: praticamente in 4 gare su 10, con lui i giallorossi non subiscono neppure un gol. (...) C'è un numero che evidenzia il rendimento di Svilar, aiuta a capirlo. La Roma ha un indice xGA (ovvero gli expected gol subiti) di 12,83. In teoria, secondo lo sviluppo delle 11 partite fin qui disputate, la squadra di Gasperini avrebbe dovuto incassare poco più di una rete ogni 90'. Ecco: la Roma al contrario ha la miglior difesa d'Italia (e d'Europa) con appena 5 gol subiti. La differenza è certamente merito di tutto il pacchetto difensivo. (...) Dai giorni di Alisson la Roma è tornata ad avere tra i pali un giocatore che segna la differenza tra una vittoria e un risultato negativo. Il brasiliano — si ricorderà — fu uno dei grandi protagonisti di una squadra che arrivò fino alla semifinale di Champions League. Svilar non è ancora a quell'altezza. Ma intanto sta trascinando i suoi in testa al campionato. Senza paura di cadere, lui che è abituato a fare il salvagente.

(corsera)