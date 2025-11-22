Roma, viaggi da record: in Serie A è regina delle trasferte e insegue il Bayern

A guardare il calendario viene quasi l'acquolina. Perché, almeno sulla carta, la Roma tra quelle di testa è quella che a questo giro sembrerebbe avere l'impegno meno arduo, domani in casa della Cremonese. Anche perché fuori casa la squadra di Gasperini rende molto meglio che all'Olimpico, per un percorso che dall'inizio del 2025 ha fatto della Roma la regina d'Italia in formato trasferta. Anzi, anche qualcosa di più, perché nei 5 campionati top d'Europa (Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia) dall'inizio dell'anno solare c'è solo una squadra che fuori ha fatto meglio della Roma, quel Bayern Monaco che l'anno scorso ha dominato la Bundesliga e in questa stagione sta concedendo il bis (con ben 9 vittorie e un pareggio nelle prima dieci giornate di campionato). Insomma, dal 12 gennaio di Bologna-Roma 2-2 al 2 novembre di Milan-Roma 1-0 sono passate 15 partite, comprese la prima e l'ultima. [...] Un totale quindi di 35 punti (con 18 gol fatti e solo 8 subiti), che fa una media di 2,33 a gara. In Europa, appunto, ha fatto meglio solo il Bayern Monaco con 2,43, mentre il Barcellona viaggia alla stessa velocità dei giallorossi. [...] Insomma, il lavoro iniziato da Claudio Ranieri e proseguito ora da Gian Piero Gasperini sta dando i suoi frutti. E anche molto interessanti, considerando anche che 8 delle 11 suddette vittorie sono arrivate per 1-0, in un giusto connubio di solidità e cinismo. E allora a Cremona la Roma vuole andare per continuare in questa tradizione positiva, possibilmente anche migliorando il suo trend. [...] Del resto, in questa stagione la Roma fuori casa ha messo insieme sei vittorie in sette partite, perché al percorso in campionato bisogna aggiungere anche i due successi in Europa League, in casa di Nizza e Rangers. Gasperini è stato chiaro, in più di un'occasione: «Probabilmente abbiamo uno stile di gioco che rende meglio fuori che in casa, quando abbiamo più spazio per poterci distendere». Ed in effetti è così, la Roma quando trova campo va a nozze. [...]

(Gasport)