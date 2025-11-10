Roma-Udinese: la moviola dei quotidiani. Netto il rigore di Kamara, Collu salvato dal VAR. Rivedibile la gestione della vicenda Zaniolo

La Roma batte 2-0 l'Udinese in occasione dell'undicesima giornata di Serie A e si riprende la vetta della classifica insieme all'Inter. I giallorossi si impongono sui friulani con una rete per tempo: Lorenzo Pellegrini sblocca la gara dal dischetto e Zeki Celik la chiude nella ripresa. Bocciato l'arbitro Giuseppe Collu (5.75), il quale si perde il calcio di rigore per un fallo di mano di Hassane Kamara ma viene salvato dal VAR. Male anche nella gestione della vicenda Nicolò Zaniolo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

[...] L'episodio principale al 39' del primo tempo quando viene assegnato un calcio di rigore alla Roma: l'arbitro viene richiamato dal Var Dionisi (bravo) perché sul cross dalla destra di Mancini, Kamara tocca la palla con il braccio, in effetti molto largo. Non è una autogiocata perché il giocatore dell'Udinese non tocca la palla con la gamba: controllo veloce, penalty indiscutibile.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

[...] Giuseppe Collu ha beccato la quinta OFR su sette partite dirette, tutti per falli di mano: forse Rocchi dovrebbe rivedere qualcosa. [...] Al di là degli episodi specifici, è sembrato meno sul match, gestendo male la questione Zaniolo. Cross di Mancini, in piena area dell'Udinese strano intervento di Kamara: alza la gamba sinistra altissima ma anche il braccio sinistro estremamente largo. L'arbitro avrebbe anche visuale libera, non se ne accorge (neanche i giocatori della Roma, a dire il vero), Dionisi a Lissone invece è bravo e richiama il collega all'OFR: rigore chiaro. [...]

IL TEMPO - VOTO 6

Torna in campo Collu, l'arbitro più impiegato da Rocchi in questo inizio di stagione, alla pari con Zufferli, con ben sette partite arbitrate. Il classe '90 ritrova la Roma per la seconda volta in campionato, dopo aver arbitrato la squadra di Gian Piero Gasperini già alla seconda giornata, nella vittoria in trasferta contro il Pisa all'Arena grazie al gol Soulé. Qualche imprecisione per Collu dal punto di vista tecnico, che avrebbe dovuto fischiare già in campo il rigore per il fallo di mano di Kamara, davvero netto. Unica attenuante il possibile tocco con il ginocchio dell'esterno prima di quello con la mano, ma dal replay si capisce come non ci sia. Per Collu si tratta della quarta On Field Review stagionale per concedere un calcio di rigore, sempre per falli di mano. Il braccio dell'ex Watford è infatti molto largo e altissimo, e dunque punibile. L'arbitro della Sezione di Cagliari non gestisce al meglio la tensione dovuta al ritorno di Nicolò Zaniolo all'Olimpico: sbagliato non richiamare il grande ex della partita in occasione del parapiglia con Manu Koné nel primo tempo. Giusto il cartellino giallo per Bryan Cristante nel primo tempo: Karlstrom anticipa nettamente il classe '95, che finisce per calpestare nettamente il piede dello svedese. La soglia disciplinare, invece, è bassa per Lorenzo Pellegrini e Karlstrom. Il capitano della Roma viene ammonito già fine primo tempo per una perdita di tempo, il centrocampista dell'Udinese per proteste dopo il gol di Celk. Si tratta di due situazioni che Collu avrebbe potuto gestire meglio con più esperienza. Lo svedese, in particolare, si lamenta per un possibile tocco di mano di N'Dicka all'inizio dell'azione che porta al 2-0: dal replay non è chiaro se ci sia, ma in ogni caso non sarebbe punibile.

IL ROMANISTA - VOTO 6

Buona prestazione di Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Gara che ha una sola insidia: Zaniolo all’Olimpico. E la gestisce abbastanza bene. [...] Scintille poi, ovunque ci sia Zaniolo. Con Hermoso in particolare: abbracci di gioco ma comunque poco affettuosi, il 10 dell’Udinese si scalda protesta molto ma Collu lo perdona. Episodio chiave al 36’: Kamara su un cross dalla destra di Mancini da poco fuori dall’area colpisce di mano all’altezza dell’area del portiere, la palla carambola su Celik ed è rimessa dal fondo. Ad accorgersi del tocco di mano solo il Var e Kamara che, dal replay, si vede ritrarre subito dopo il braccio. Collu al monitor concede il rigore. Mentre Zaniolo è sempre al centro di provocazioni e non viene ammonito neanche dopo un faccia a faccia con Koné, a cui tira la palla addosso deviandola con la mano in un contrasto aereo. [...]