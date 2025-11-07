Roma, Soulé leader: adesso Gasp corre anche in Europa League

Un caso. O forse un segno. Matías Soulé è tornato a segnare nella prima partita senza Dybala. Un gol di testa, il quarto della sua stagione, per rimettere in corsa la Roma dopo due sconfitte consecutive in Europa League. [...]

Era successo anche un mese fa, contro la Fiorentina, l'ultima volta in cui aveva segnato. Anche allora Dybala non c'era, se non durante l'ultima mezz'ora di partita. Da quel momento, con la Joya stabilmente in campo, Soulé si era fatto da parte. [...] La coabitazione? Fin qui difficile. Soulé è un calciatore che vive di istinto, abituato a occupare i suoi spazi in libertà. Accanto a Dybala tende invece a mettersi in ascolto, a orbitargli intorno. Come se avesse rispetto per la luce della Joya. Quando quella luce manca, quella di Matias si fa più chiara, più netta. [...]

Dopo le sconfitte con Plzen e Lille serviva una vittoria. Gol e motivazioni. Soulé ha restituito coraggio, ritmo, verticalità. È stato il punto di riferimento offensivo in un 2-0 che rilancia la Roma nella classifica europea e riaccende la fiducia per la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Il suo gol, arrivato dopo tredici minuti, ha sbloccato la partita e aperto la strada al raddoppio di Pellegrini. Tornato titolare dopo settimane in chiaroscuro, anche l'ormai ex capitano ha a modo suo beneficiato dell'assenza di Dybala. Con più campo davanti e meno gerarchie tecniche da rispettare, si è preso la libertà di chiedere palla, di alzare la testa, di diventare la prima fonte di gioco. [...]

In modo diverso, Soulé e Pellegrini hanno sfruttato lo stesso spazio lasciato libero, quello dell'iniziativa. Un paradosso difficile da spiegare ma evidente: senza Dybala, il giocatore più forte, gli attaccanti della Roma sembrano respirare meglio. E rendono di più.

(La Repubblica)