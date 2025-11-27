Roma senza limiti

Gasperini si presenta in conferenza stampa con un nuovo look. Il Napoli, per ora, non esiste. Fino a mezzanotte il focus è solo sul Midtjylland, la squadra danese che guida il girone di Europa League. Anzi, per il tecnico la sfida europea è un bene, perché permette di mantenere alta la concentrazione sull'impegno imminente senza pensare già a domenica. (...)

A differenza di molti colleghi, Gasperini non si lamenta del calendario fitto. La filosofia è chiara: la Roma non vuole lasciare nulla per strada e ha le risorse per sostenere tutte le competizioni. Gli infortuni sono l'unica vera limitazione, non la stanchezza. Il tecnico si è detto molto soddisfatto dell'evoluzione di tutti i suoi giocatori e ha mostrato grande fiducia nel gruppo, anche in vista del mercato di gennaio: prima di acquistare, bisogna valutare attentamente ciò che si ha in casa, inserendo solo elementi che lo meritano davvero. Nemmeno le imminenti partenze per la Coppa d'Africa di El Aynaoui e Ndicka lo preoccupano: era una situazione nota da tempo.

Ora però c'è da recuperare terreno in Europa, dove la Roma deve ancora vincere all'Olimpico. Gasperini ha speso parole di elogio per gli avversari danesi, descrivendoli come una bella squadra, con giovani interessanti e un calcio offensivo. Prevede una partita aperta, sottolineando come il calcio scandinavo sia cresciuto molto, colmando il gap con i campionati principali. Il primo posto del Midtjylland, per lui, non è una sorpresa ma un risultato meritato.

(Il Messaggero)