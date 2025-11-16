Roma, rivoluzione d'inverno: due attaccanti nel mirino. Ferguson rischia

La tentazione, di quelle a tratti irresistibili, è adottare per la crisi del gol di Dovbyk e Ferguson una sorta di terapia d'urto: cambiare il volto dell'attacco, cogliendo le occasioni che il mercato propone per un autentico restyling. [...] Così la Roma capolista sta provando a completare quello che in estate - a causa del fair play finanziario ma anche per una riflessione profonda sulla reale opportunità di investire su profili ad alto rischio alla Sancho - non è stato fatto per rinforzare la rosa. Questa visione, se dovesse prendere corpo, prevedrebbe l'uscita dell'irlandese (0 reti in 10 presenze e quasi mai al top fisicamente), che farebbe ritorno al Brighton già a gennaio. [...] Gasperini è stato un martello finché il mercato era aperto: più allenava la squadra, più si rendeva conto che il salto di qualità sarebbe arrivato soltanto con un attaccante di livello. Dal 1° settembre ci ha messo una pietra sopra e la Roma lassù ce l'ha portata comunque grazie al lavoro quotidiano. Adesso, in cuor suo, si aspetta uno sforzo dalla società. Il ds Massara si è avvicinato da tempo a Zirkzee, l'ex attaccante del Bologna che a Manchester non sta trovando spazio. [...] I giallorossi lo vorrebbero in prestito secco, i Red Devils puntano a inserire almeno il diritto di riscatto per una cifra vicina ai 30 milioni. In qualsiasi caso, l'opzione permetterebbe alla Roma di valutare solo a fine giugno la reale volontà di trasformare il comodato d'uso in un investimento concreto. [...] In Premier c'è un'altra occasione e risponde al nome di Kalimuendo, l'attaccante francese che il Nottingham, club guidato dall'ex Roma Lina Souloukou, in estate ha pagato 30 milioni. [...] Kalimuendo, considerato in Francia un talento ancora inespresso, ha un legame speciale con Massara, il primo dirigente a credere davvero nelle sue qualità quando entrambi erano al Rennes. Dall'Inghilterra avrebbero fatto sapere che un prestito oneroso (2 milioni) e un riscatto per una cifra più contenuta rispetto a quella di Zirkzee (20) sarebbero presi fortemente in considerazione. [...] Said El Mala, stella del Colonia classe 2006, è un osservato speciale anche se la sua valutazione monstre (30 milioni) è ritenuta eccessiva. Nel rapporto qualità-prezzo sembra invece piuttosto ghiotta l'opportunità Jeremy Arevalo, che sta brillando nel Racing (Serie B spagnola) e ha una clausola rescissoria di 7 milioni.



(Corsport)