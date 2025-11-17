Roma poco cinica davanti alla porta: Gasperini cerca nuove soluzioni

In attesa del mercato di gennaio, Gasperini deve lavorare con gli attaccanti a disposizione. Il problema del gol continua ad essere un problema costante. La Roma è solo a quota 12 e anche il dato sulle grandi occasioni create è sotto alla media del campionato. [...] Dovbyk e Ferguson fino ad oggi hanno deluso le aspettative e anche per questo il tecnico si è ritrovato a sperimentare. Prima con Dybala falso 9, poi l'avanzamento di Cristante fino ad arrivare a Baldanzi centravanti contro l'Udinese. [...] Domani alla ripresa degli allenamenti, Ferguson effettuerà un provino per testare le condizioni fisiche. Punta a tornare dal primo minuto, ma, nel frattempo Gasp pensa a delle alternative. Cristante potrebbe tornare a giocare come trequartista alle spalle di Pellegrini e Soulé. Con Bryan in avanti, spazio alla coppia di centrocampo El Aynaoui-Koné. Ndicka ha smaltito il problema alla caviglia e tornerà a guidare la difesa. Tempi più lunghi per Dybala e Dovbyk.

(Il Messaggero)