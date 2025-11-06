Roma, ora contano i punti

La sindrome della bellezza, di questo soffre la Roma. Che va curata, perché ci si può ammalare seriamente e senza possibilità di ritorno. Sarà pur vero che le partite con Inter e Milan hanno aggiunto e non tolto. Sarà pur vero che la gara di Milano ha dato consapevolezza, ma, con i punti si lavora meglio, si fa tutto meglio. Perché intorno ai risultati vengono orientati i giudizi. La Roma ha già perso 5 partite su 13, non poche. Due di queste le ha lasciate per strada in Europa League. Ecco perché stasera all'Ibrox contro i Rangers Gasperini sarà contento di vedere il risultato: è il primo bivio della stagione, un altro ko metterebbe a serio rischio persino l'accesso tra le prime 24. [...] Gli scozzesi sono a quota zero in classifica e le difficoltà di stasera sono di carattere ambientale. Magari al tecnico giallorosso lo aiuterebbe avere a disposizione una rosa intera. E invece, all'infortunio di Dybala, ieri si è aggiunto anche quello di Bailey. Di fatto, stasera ci sono solo Dovbyk, Soulé ed El Shaarawy. [...]

(corsera)