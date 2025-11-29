Roma-Napoli una sfida da Premier League, merito di Gasp e Conte

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. SACCHI) - Più che una sfida spettacolare, prevedo una battaglia. Dal punto di vista tecnico, tattico e atletico. Roma-Napoli, domani sera all'Olimpico, è il piatto forte di questa giornata e io credo che assisteremo a un duello «all'inglese». Mi spiego meglio: ritmi alti, marcature a tutto campo, velocità di esecuzione, voglia di prendere il dominio del campo da parte di entrambe le squadre. Insomma, una partita da Premier League. (...) Da tenere in considerazione un fatto, che non è di poco conto: il Napoli ha giocato in Champions League martedì sera, mentre la Roma è stata impegnata in Europa League giovedì sera. Ci sono due giorni di differenza che possono pesare sull'esito dell'incontro (...).

Non è un mistero che io consideri Conte e Gasperini i migliori allenatori della Serie A. (...) Penso che Conte e Gasperini siano dei maestri nel vero senso della parola: loro insegnano, spiegano, correggono (durante gli allenamenti e durate le partite), sostengono quando è il caso di farlo e bacchettano quando bisogna comportarsi in quel modo. (...)

La Roma capolista è sicuramente una sorpresa, e qui si vede la mano dell'allenatore. (...) Avete visto come pressano quelli della Roma? Avete visto come è compatta la squadra? (...)