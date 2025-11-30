Roma-Napoli, sfida al vertice. Recupera Koné, rebus Dybala

Roma-Napoli. Una partita per mettere in fila tutto quello che la squadra di Gasperini è riuscita a esprimere fin qui e capire quale può essere il suo futuro. Il primo posto in classifica da solo non basta più a definire le ambizioni del gruppo giallorosso: ora servono quelle notti che valgono più dei tre punti, quelle in cui ci si misuri con chi ha già vinto e si indossano, uno per volta, i galloni di cui l'allenatore parla da settimane: «Se stiamo lassù non è un caso».

La Roma arriva al big match di questa sera (ore 20.45) con l'entusiasmo di chi guarda tutti dall'alto. Ma anche con il peso delle sconfitte contro Inter e Milan, unico dettaglio stonato di un percorso che finora ha superato ogni previsione. Per questo il Napoli di Antonio Conte diventa il banco di prova ideale: affrontare i campioni d'Italia mentre si è in vetta per verificare la solidità del presente e, allo stesso tempo, accreditarsi per un futuro che potrebbe non essere più «un sogno da far cullare ai tifosi».

Dentro questa cornice si definiscono le scelte di Gasp che per questa sera potrà contare su Koné e El Aynaoui. [...] Se per il francese la maglia da titolare è una certezza, è attorno al marocchino che si sviluppano tutti i dubbi di formazione. [...] Gasp sta pensando di riproporre lo stesso spartito messo in campo proprio contro Inter e Milan. Fuori Ferguson, dentro tecnica e palla a terra con Soulé, Pellegrini e Dybala. [...] Ma i dubbi sulla tenuta atletica di Dybala restano, così come ci sono quelli dettati dalle scelte dello stesso Gasp, che nell'allenamento di ieri ha mischiato le carte lasciando tutte le porte aperte. Anche quella più estrema: Baldanzi ancora una volta al centro dell'attacco con Soulé e Bailey. [...]

