ROMA-NAPOLI: le probabili formazioni dei quotidiani. Koné recupera e gioca titolare, Dybala in vantaggio su Baldanzi

È il giorno della verità: oggi alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico l’attesissimo big match tra Roma e Napoli, valido per la tredicesima giornata di Serie A. In seguito alla vittoria del Milan contro la Lazio, i giallorossi sono scalati in seconda posizione in classifica con 27 punti (-1 dai rossoneri) e i partenopei sono terzi a quota 25.

Gasperini, sostituito in panchina dal vice Tullio Gritti a causa dell’espulsione rimediata contro la Cremonese, è pronto ad affidarsi allo zoccolo duro della squadra: davanti alla porta di Svilar ci sarà il trio difensivo composto da Mancini-Ndicka-Hermoso, mentre sulle fasce confermati Celik a destra e Wesley a sinistra. A centrocampo Cristante sarà affiancato dal recuperato Koné e sulla trequarti spazio alla fantasia di Soulé e Pellegrini. L'unico dubbio è in attacco, anche se Gasperini è intenzionato a puntare ancora sul falso nove: al momento Dybala è in vantaggio su Baldanzi.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pellegrini; Soulé, Dybala.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.