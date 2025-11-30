Roma-Napoli è quasi uno spareggio

Quello che una volta era il derby del Sole è diventato una partita per lo scudetto. Non c'è mai stato un testa a testa per il titolo tra Roma e Napoli fino alle ultime giornate. Al massimo Roma e Napoli si sono incrociate ad alta quota in fasi intermedie, con il campionato vinto poi da altri: successe nel 1981, con la Juve campione. Oggi si gioca il 13esimo turno e non era mai successo che prima della quindicesima le due squadre si affrontassero con tanti punti, 27 la Roma e 25 il Napoli, per un totale di 52. [...]

Una grandinata di infortuni si è abbattuta sul Napoli - decimato il centrocampo - e Antonio Conte è passato al 3-4-2-1, sistema quasi speculare al 3-4-1-2 di Gian Piero Gasperini alla Roma. [...] Gasperini chiede più aggressività, Conte più equilibrio, anche se i dati dicono l'opposto: la Roma è la squadra che ha subito meno reti (6), il Napoli ha segnato quattro gol in più dei giallorossi, 19 a 15. [...] Gasperini ha affinato la fase difensiva, Conte ha migliorato la produzione offensiva. Oggi la Roma ha un indice di realizzazione del 12 per cento, il Napoli del 16.

E' possibile che molto si decida sulle fasce. [...] I veri cursori laterali della Roma sono Celik e Wesley: tutti e due spingono, si sovrappongono e contribuiscono a trasformare l'attacco della Roma in una linea a cinque, con i mediani, Cristante e Koné, vigilanti alle loro spalle. Nelle ultime partite del Napoli, è "esploso" Neres: Conte lo fa partire da destra, ma lo lascia libero di spostarsi più al centro. [...]

