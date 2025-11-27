ROMA-MIDTJYLLAND: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Hermoso-Ziolkowski, riposo per uno tra Koné e Cristante. Ferguson titolare

Torna l'Europa League e la Roma è attesa da una partita molto complicata: oggi alle ore 18:45 i giallorossi affronteranno il Midtjylland allo Stadio Olimpico in occasione della quinta giornata della fase campionato. I capitolini si trovano al diciottesimo posto in classifica con 6 punti, mentre la formazione danese è prima a punteggio pieno.

Gasperini è intenzionato a effettuare diversi cambi rispetto alla gara contro la Cremonese, dato che domenica è in programma il big match contro il Napoli. In difesa è ballottaggio aperto tra Hermoso (recuperato dopo l'infortunio) e Ziolkowski, mentre a sinistra non è esclusa la presenza di Tsimikas. A centrocampo El Aynaoui sarà affiancato da uno tra Koné e Cristante, mentre Ferguson guiderà il reparto offensivo e sarà supportato da Soulé e Pellegrini.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Mancini, Ndicka, Ziolkowski; Wesley, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.