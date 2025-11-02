Roma, l'ora della verità

Ci sono due modi di approcciarsi a questo campionato della Roma. Uno, il fattore sorpresa, una posizione in classifica sovradimensionata, alcuni limiti evidenti ben nascosti fin qui dai risultati. L'altro invece allarga un po' lo sguardo: nell'anno solare 2025, 70 punti in 29 partite, +8 sul Napoli, +11 sull'Inter, un campione sufficientemente ampio per evitare di considerare casuale il rendimento.

[...] Ecco: la partita di stasera a San Siro contro il Milan serve a capire. E il pareggio del Napoli ha aggiunto pepe: vincendo, Gasp se ne andrebbe in testa solo soletto. Per intendersi: l'ultima volta che e accaduto, alla 10ª giornata, è stato nel 2015-16. È una gara della verità, per usare un'espressione conosciuta. [...] È il secondo esame di livello del campionato della Roma. Il primo, pur dentro una prestazione che non può essere definita negativa, è stato fallito. Il secondo è contro una squadra che è partita all'inizio della stagione dichiarando l'obiettivo qualificazione in Champions. Il risultato sposterà qualcosa. In termini ambientali, e non c'è neppure bisogno di spiegare il perché. [...] A San Siro stasera arriva una Roma che in trasferta ha sempre e solo vinto, sia in Italia sia in Europa. E spesso convinto. [...] Ecco: nell'ora della verità, Gasp non può non affidarsi alla miglior difesa d'Europa: 4 gol subiti in questo campionato, appena 15 in tutto il 2025. E le facce di questi numeri sono quelle di Mancini e Svilar. Sono i due giocatori più impiegati da Gasperini fino a questo momento. [...] E a quello stadio sono legati: Svilar di fatto si prese il posto da titolare nel gennaio 2024, Mancini proprio lì segnò un gol importante nei quarti di Europa League. [...]

