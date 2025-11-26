Roma, l'Europa chiama

E adesso, ci si aspetta la continuità nei singoli, Ferguson è uno di questi, come lui El Aynaoui. L'Europa chiama, la Roma è in ritardo (diciottesima, sei punti) e domani affronta la prima della classifica del girone unico di Europa League, il Midtjylland (a 12, punteggio pieno). Gasp ha affrontato i danesi con l'Atalanta, vincendo 4-0 fuori casa e pareggiando a Bergamo. Un qualcosa di cinque anni fa, in Champions, dove la Roma vuole tornare al più presto, e i segnali sono confortanti fino a questo momento, grazie alle magie di Gasperini, che ha formato un gruppo solido in campionato e ancora un po' balbuziente in Europa. Domani si torna all'Olimpico, dove la Roma di Coppa non ha ancora vinto, e forse è l'ultimo tabù da sfatare per questa squadra sorprendente: due sconfitte fino a questo momento, con il Lille e con il Plzen, una sola rete segnata, da Dybala su calcio di rigore, (dopo che uno stesso tiro dal dischetto, nella precedente sfida coni francesi, era stato fallito due volte da Dovbyk e una da Soulé). (...) Per Ferguson, ad esempio, non si tratta nemmeno di quello: la Roma non ha un centravanti a disposizione, se non lui. Che a Cremona è rientrato dopo l'infortunio alla caviglia, ha giocato uno spezzone di gara e ha firmato la rete del raddoppio. Si gioca tanto, Evan, da domani in poi. Spesso lasciato fuori da tecnico in questi lunghi mesi, vissuti in astinenza. (...) Ferguson a Cremona ha solo cominciato il percorso, e chissà dove lo porterà. Forse di nuovo in Premier? O magari ancora a Roma? Come è noto, il duo Massara-Gasp sta cercando un altro attaccante e uno che piace domani sarà proprio dirimpettaio di Ferguson, ovvero Franculino Gluda Djú, noto semplicemente come Franculino, guineense di 21 anni. Si è rifatto di recente anche il nome di Embolo, che gioca nel Rennes, e sulla bocca di tutti quello di Zirkzee. (...)

(Il Messaggero)