Roma, l'emergenza è a centrocampo

L'ingranaggio della Roma in mezzo al campo funziona perfettamente. La coppia formata da Cristante e Koné non si tocca e dopo lo scetticismo iniziale anche El Aynaoui si sta rilasciando uno spazio. Fuori dalle rotazioni, invece, c'è ancora Pisilli che in campionato ha giocato solamente quarantaquattro minuti, peggio di lui tra i giocatori con almeno una presenza c'è il solo Ghilardi con sette. (...) Ora si aspetta di più anche perché tra qualche settimana El Aynaoui partirà per la Coppa d'Africa e rischia di non esserci per un mese intero (così come Ndicka). La competizione inizia il 21 dicembre e sarà proprio il Marocco ad aprire le danze nel match inaugurale contro le Isole Comore. Ma Neil andrà in ritiro una settimana prima e non sarà a disposizione almeno fino al 26, data dell'ultima partita del girone. Il Marocco è tra le squadre favor-te e la possibilità che arrivi fino in fondo è alta (la finale ci sarà il 18 gennaio). I giallorossi nel periodo di tempo del torneo affronteranno Juventus, Genoa, Atalanta, Lecce, Sassuolo e due volte il Torino tra Serie A e Coppa Italia. Un buon numero di partite nelle quali ci sarà un buco a centrocampo che Pisilli dovrà coprire. C'è anche la possibilità di vedere Pellegrini in posizione più arretrata, idea che circola nella mente del tecnico ma che non è mai stata messa in pratica. Il modulo della Roma non aiuta di certo Niccolò che nasce come una mezz'ala pura e non a caso in Nazionale Under 21 in quel ruolo dà il meglio di sé. (...) E a gennaio sarà difficile rinforzarsi in mezzo al campo. I Friedkin vogliono accettare il tecnico, ma senza cessioni è complicato andare oltre all'acquisto di un centravanti (Zirkzee e Tel i profili più caldi). Un nome fatto da Gasp alla proprietà ci sarebbe ed è quello di Morten Frendrup. Centrocampista del Genoa che in Serie A piace anche all'Inter e al Napoli. Un sondaggio è stato già effettuato ma sono due gli ostacoli. Il primo è il prezzo che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, il secondo è la volontà dei rossoblù e del neo allenatore De Rossi che non vorrebbero privarsene. (...)

(Il Messaggero)