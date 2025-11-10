Roma, la formula Gasperini funziona: il gol di Celik è la prova perfetta

Per raccontare questo 2-0 della Roma all'Udinese e questo primo posto in classifica di Gasperini conviene partire dalla fine. Dalla Z, per la precisione. Zeta come quella di Zeki Celik, terzino destro nato a Bursa, in Turchia, 28 anni fa. Uno che con la maglia giallorossa addosso fino a una decina di mesi fa non aveva né presente né futuro, né arte né parte, contestato (eufemismo) a ogni tocco di palla dai suoi stessi tifosi. Poi la rimonta con Ranieri e adesso il decollo definitivo con Gasperini, che l'ha riportato stabilmente nel ruolo di esterno. E in quella posizione ha trovato la rete del 2-0, al termine dell'azione probabilmente più «gasperiniana» della Roma finora in questa stagione. [...]

Il successo giallorosso è meritato: Gasperini, che aveva già sfiorato il vantaggio prima con Celik (sempre lui) e col palo di Cristante, è poi passato nel primo tempo grazie a un rigore concesso dopo revisione Var per un fallo di mano di Kamara, che per la verità dal campo era sfuggito a quasi tutti i protagonisti. Pellegrini ha rotto la maledizione della Roma dagli 11 metri. [...] Nel secondo tempo i giallorossi hanno legittimato il successo. Il tutto fino alla chance di Zaniolo e più avanti fino al palo di Atta. [...]

«Lo scudetto? È giusto che la gente sogni, non bisogna mai togliere i sogni alle persone in un momento di felicità - ha commentato il tecnico della Roma -. Arriviamo a questa sosta primi in classifica, è motivo d'orgoglio e di soddisfazione per noi e per i tifosi. Lo percepiamo, siamo felici di questo. Poi le percentuali le vedremo più avanti». [...]

(corsera)