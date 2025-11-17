Roma, la doppia rincorsa di Konè: un posto in Champions e fare gol

LEGGO (F. BALZANI) - Il motore è già caldo in attesa del tratto di strada che può portare in Paradiso. Manu Koné è tornato a Trigoria prima del previsto "grazie" alla squalifica rimediata con la Francia nella partita con l'Ucraina. Quella che ha portato i Blues al Mondiale e che quindi permetterà a Koné di concentrarsi solo sulla Roma da qui a fine stagione. Ora Manu vuole raggiungere un altro traguardo: un posto in Champions con la Roma prima di un'estate in cui il suo nome tornerà inevitabilmente a riempire le cronache di mercato. Il francese, infatti, è l'elemento imprescindibile del centrocampo giallorosso ormai da un anno a questa parte. Fin qui non ha saltato nemmeno un minuto in campionato: 990 minuti in 11 partite. L'altro obiettivo ora è trovare il gol come ha ammesso lo stesso Koné in una recente intervista rilasciata in Francia. Per ora sono 7 i tiri provati, solo uno è finito nello specchio della porta. Un dato che Gasp vuole vedere aumentare soprattutto nel reparto offensivo. Dove qualcosa inizia a muoversi seriamente sul mercato. Il Manchester United, infatti, ha dato il via libera per Zirkzee con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ora si attende il sì dell'olandese corteggiato anche dal Milan. L'altro obiettivo è Tel del Tottenham. L'esclusione dalla lista Champions e le troppe panchine hanno convinto l'ala sinistra a voler andar via da Londra. L'operazione però si può fare solo in prestito visto che la scorsa estate il francese è stato riscattato per 40 milioni dal Bayern.