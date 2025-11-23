Roma, esame da regina: prove di fuga a Cremona, ma, deve rompere un tabù

Servono delle conferme per alimentare quello che Gian Piero Gasperini chiama sogno. La ripresa del campionato mette di fronte alla Roma un altro test di maturità. La media punti in trasferta nell'anno solare è la più alta dopo quella del Bayern e in avvicinamento alla sfida contro la Cremonese è usata come buon auspicio. Inoltre, in campionato Gasp è stato elogiato per una fase difensiva di ferro, con solo 5 reti incassate in 11 giornate. Ma, per mantenersi regina, la Roma deve scrollarsi di dosso il ricordo delle due partite perse dopo la sosta, sempre in casa contro Torino ed Inter.

Nei due ko furono letali due distrazioni, errori che possono capitare in prestazioni comunque positivi come nella partita contro i nerazzurri. [...] Classifica alla mano, l'impegno della Roma sembra più agevole di quello dell'Inter, ma, servirà ugualmente coscienza. I risultati di ieri, inoltre, mettono i giallorossi in rincorsa viste le vittorie di Napoli e Bologna. Il successo della Roma, poi, sposterebbe la pressione dallo Zini a San Siro. Sia la Cremonese che la Roma, hanno segnato 12 reti a testa, ma, la squadra di Davide Nicola è la squadra che tira meno in porta in tutta la Serie A. Ai grigiorossi basta poco per finalizzare e anche i difensori rischiano di diventare un pericolo. [...] Oggi Gasp chiederà un sacrificio ad Evan Ferguson, non ancora al meglio ma preferito a Baldanzi come centravanti. Per l'irlandese sarà l'ennesimo esame: zero gol in dieci presenze, tendenza che va invertita.

(gasport)