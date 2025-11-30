Roma e Napoli, partita da Oscar: ecco le nomination per lo scudetto

Te ne intendi di film? Dan e Aurelio la direbbero così, al posto di Max Allegri. Il cinema e non l'ippica, produttori di pellicole che vincono premi in serie: Friedkin, attraverso la Neon, s'è portato a casa solo in questo 2025 cinque statuette Oscar su sei nomination, tra cui quello di miglior film con Anora. De Laurentiis nella sua vita ha collezionato David di Donatello in serie e magari un sogno nascosto ce l'ha, emulare un giorno suo zio Dino con gli Oscar. [...]

In fondo cos'altro è stasera, Roma-Napoli, se non un grande film? Il migliore possibile, almeno dando retta alla classifica di Serie A, uno di quelli per cui fai la fila alla cassa. Cinema Olimpico, ore 20.45. Va immaginata così, questa sfida al vertice. Come una notte degli Oscar….momentanea. Perché la statuetta del miglior film sarà assegnata a maggio prossimo e per la verità in corsa ci sono anche altre candidature forti.

Stasera, invece, sarà bene limitarsi a tre altre categorie. La prima, la miglior sceneggiatura. Gasperini e Conte sono unanimemente riconosciuti al top in Italia e ne stanno dando prova costruendo e sorprendendo, adattando e riadattando. Gasp non ha trovato a Roma il modello Atalanta. Così ne ha inventato un altro, tutto suo, vestendo i panni del leader del gruppo. Roma è ai suoi piedi, mica solo per i risultati che pure curano molto, se non tutto. [...]

La destra che è pure il terreno preferito di Matias Soulé, il miglior cannoniere di una Roma che il cannoniere per definizione non ce l'ha. È qui che si decide il miglior attore protagonista. [...] Neres è passato da riserva a titolare, scalzando uno come Politano, soldato scelto di Conte. Ha cominciato a far gol nel momento in cui forse sapeva di aver poco da perdere. L'altro, Soulé, da fratellino di Dybala (che per stasera è in ballottaggio con Baldanzi) è diventato l'uomo copertina, quello della mattonella, sempre quella: sinistro sul palo lontano dai 16-18 metri.

Manca il premio di miglior regista. Cristante e Lobotka sono le scatole nere di Roma e Napoli: tutto sanno, di quel che accade intorno a loro. Bryan giocherà con lo scudiero Koné, recuperato dalla botta presa contro il Midtjylland: è l'uomo delle tre fasi, del primo pressing, della costruzione e della protezione davanti ai centrali. [...]

(corsera)