Roma e Napoli, 36 anni dopo uno scudetto sull'Autosole

Esse come sole, ma nella circostanza soprattutto come scudetto. Il derby tra Roma e Napoli abbandona per una volta la sua etichetta dei tempi eroici e si proietta in una dimensione molto più ambiziosa, com'è successo di rado nei 178 incroci precedenti tra le due squadre più titolate del centro-sud. La posta in palio stasera allo stadio Olimpico è infatti il primato in classifica ed è insolito per due squadre non certo abituate fino a tre anni fa ai venti della cima. Ma la geografia italiana del calcio s'è già spostata verso il meridione con i due titoli vinti dagli azzurri nelle ultime tre stagioni e alla rivoluzione in atto sono smaniosi di dare il loro contributo pure i giallorossi, che si sono issati da soli al comando della Serie A dopo 12 giornate con un allungo tutt'altro che effimero. Lo lasciano intendere in modo inequivocabile i numeri, visto che il gruppo forgiato nei primi mesi dell'anno da Claudio Ranieri e affidato in estate alla guida altrettanto autorevole di Gian Piero Gasperini è al vertice anche nella speciale graduatoria del 2025. [...]

Erano 36 anni che questa sfida non valeva per lo scudetto: 24 settembre 1989, era la sesta giornata, otto mesi dopo il titolo tricolore prese la strada del Vesuvio. Ancora più lontano il precedente del 1981, quando a 6 giornate dal traguardo le due regine del centro-sud si trovarono in testa alla classifica a pari merito con la Juventus, che nella volata finale mise ko entrambe. [...]

(La Repubblica)