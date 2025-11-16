Roma, è già tempo di rinnovi: Celik, Mancini e Cristante, si tratta

A Trigoria si inizia a programmare il futuro. Il mercato di gennaio è ad un passo, ma oltre a pensare ai volti nuovi Massara è al lavoro per blindare i contratti dei giocatori più rappresentativi. Il primo è senza dubbio quello di Gianluca Mancini che è pronto a legarsi a vita. La scadenza è fissata al 30 giugno 2027, ma nei giorni scorsi si sono intensificati i contatti per il prolungamento fino al 2030. Sul piatto c'è un triennale con opzione per un quarto anno. Praticamente resterebbe nella Capitale fino a 35 anni. [...] Destino simile per Cristante. Poche settimane fa i primi contatti ufficiali tra le parti e prossimamente è prevista un'accelerazione. Per lui pronto un biennale. I rapporti con il procuratore di entrambi (Riso) è ottimo e c'è la volontà di arrivare alla fumata bianca. A proposito: nei colloqui con l'agente si è anche parlato di Tommaso Baldanzi che è a differenza degli altri due è in uscita. Occhio al Genoa di De Rossi e all'Udinese. Ma in pole c'è il Verona che è in pressing e sono due i calciatori dei gialloblù che piacciono a Gasperini: uno è Giovane, l'altro è Cissé (ora in prestito al Catanzaro). C'è anche Zeki Celik nella lista dei giocatori pronti a prolungare il contratto. [...] Anche in questo caso sono stati già allacciati i primi contatti con il procuratore per un rinnovo fino al 2029, così da anticipare gli interessamenti di Juve e Milan. Si attendono passi in avanti, ma il nodo è l'ingaggio. Attualmente l'ex Lille percepisce circa 2 milioni di euro e punta ad aumento. Il club potrà applicare ancora il Decreto Crescita come già successo nei mesi scorsi con Paredes e Svilar. Pochi, al momento, gli spiragli per Pellegrini, Dybala ed El Shaarawy. [...] Lorenzo dopo un'estate trascorsa con le valigie in mano si avvia a vivere l'ultima stagione in maglia giallorossa, a meno di un intervento diretto di Gasperini. Non vorrebbe, però, andare via a gennaio nonostante il pressing continuo del Napoli che a causa dell'infortunio di Anguissa tornerà con forza sul mercato. Paulo ieri ha festeggiato a Trigoria i suoi 32 anni. A Roma si trova bene, ma la volontà del club è quella di abbassare notevolmente il monte ingaggi e il suo stipendio da otto milioni più uno di bonus pesa come un macigno. [...] A giugno 2026, a meno di clamorosi ribaltoni a livello di prestazioni, saluteranno anche Ferguson Bailey e Tsimikas. Difficile ipotizzare per loro un riscatto.