Roma e Celik a colloquio per il futuro, Hermoso può spalmarsi l’ingaggio

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - La premessa è d’obbligo e serve soprattutto a tranquillizzare Gian Piero Gasperini: la priorità dentro Trigoria e sull’agenda di Frederic Massara è il mercato di gennaio.(...) Ma bisognerà anche capire quanti dei giocatori in scadenza rimarranno dopo la prossima estate. In quattro hanno l’accordo con la società che termina al 30 giugno: Pellegrini, Dybala, El Shaarawy e Celik. E, per il momento, gli unici contatti avviati da parte del club sono con l’entourage di Zeki, protagonista e titolare, da braccetto o da quinto, già dalla seconda parte della scorsa stagione e ancora in crescita in quest’avvio di campionato sotto la guida di Gasperini, fino al gol dell’altra sera contro l’Udinese. Il turco, arrivato a Trigoria nel 2022, guadagna poco meno di due milioni di euro netti all’anno e la Roma vorrebbe rinnovargli il contratto visto il recente rendimento. Nei prossimi giorni, Massara e il suo agente avranno un nuovo colloquio. C’è ancora distanza tra domanda e offerta, ma la società è fiduciosa di riuscire ad arrivare a dama e far firmare Zeki. Quello di Celik, però, potrebbe non essere l’unico prolungamento da qui a breve. L’entourage di Hermoso, infatti, è in contatto con la Roma per valutare insieme un possibile rinnovo. (...)