Roma di nuovo in vetta con Pellegrini-Celik: "I tifosi possono sognare"

Ci sono serate in cui a cambiare il destino non sono gli attaccanti, ma quelli che dovrebbero restare dietro. Difensori che spingono, si inseriscono, segnano: la Roma di Gasperini vive anche di questo. I giallorossi battono l'Udinese 2-0 grazie ai gol di Pellegrini e Celik: in una squadra dove gli attaccanti faticano, sono gli altri a tenere la rotta. Con i difensori che segnano e rendono la squadra anche la miglior difesa dei top 5 campionati. Così, per la terza volta in stagione, la Roma arriva alla sosta da prima in classifica. «Scudetto? Lasciamo sognare i tifosi, poi faremo i conti», ammette Gasp.

Il gol di Celik - il secondo in maglia giallorossa - è la fotografia di una squadra che sa reinventarsi. Una triangolazione breve, tutta tra difensori: Celik-Mancini-Celik, movimento in avanti e destro chirurgico sul secondo palo. L'azione che chiude la partita e allunga l'elenco dei difensori goleador di Gasperini: dopo Mancini, Ndicka, Wesley e Hermoso, ora anche il turco ha scritto il proprio nome. È un modo diverso di vincere, che racconta il momento di una squadra ancora alla ricerca di certezze davanti, ma ormai consapevole della propria forza dietro. [...]

Il turco ha ritrovato un ruolo centrale prima con Ranieri, che lo ha riscoperto difensore puro, poi con Gasperini, che lo ha trasformato in un giocatore doppio: braccetto o quinto di fascia, con la stessa efficacia. La sua evoluzione tattica ha permesso al tecnico di spostare Wesley a sinistra senza perdere equilibrio. [...]

A distanza di tre giorni dal gol contro i Rangers, il numero 7 giallorosso ha colpito di nuovo, interrompendo anche la maledizione dei rigori: dopo gli errori di Dybala a San Siro e i tre sbagliati contro il Lille, la Roma torna a segnare dagli undici metri. [...] E in una squadra che fatica a trovare continuità realizzativa, il capitano sta tornando a essere un riferimento tecnico e psicologico.

Ma è l'intera linea difensiva a raccontare la trasformazione della Roma. Sei

difensori diversi hanno già segnato in stagione, più di qualunque reparto offensivo della Serie A. Una statistica che dice molto: Gasperini ha costruito un'identità che parte dal controllo, dall'organizzazione, dall'inserimento. [...]

(La Repubblica)