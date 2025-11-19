Roma da Scudetto: Soulé all'assalto e Ferguson vuole il primo acuto

[...] Dietro la proprietà, la cui presenza fisica ha un valore altamente simbolico, un plotone di attaccanti si prepara a riprendere la corsa scudetto: dalla certezza Matias Soulé ad Evan Ferguson che sta lavorando in gruppo e vuole esserci a tutti i costi inseguendo il suo primo gol con la maglia della Roma. Il reparto offensivo della Roma sta recuperando tutte le pedine chiave. Se Paulo Dybala potrebbe esserci contro il Napoli e mentre Dovbyk avrà bisogno di più tempo, è Ferguson l'uomo nuovo che Gasperini spingerà all'assalto. [...] L'irlandese giocherà insieme a Pellegrini e Soulé ed in testa ha solo quel gol che manca da più di un anno. [...] Aspettando il rientro di Leon Bailey, è Soulé l'attaccante di riferimento per inventiva, gol ed assist. Da capocannoniere giallorosso, poi, sarà lui il pericolo numero uno per la Cremonese. [...]

(gasport)