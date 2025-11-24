Roma da impazzire

IL TEMPO (L. PES) - Sempre più bella, sempre in testa. La Roma di Gian Piero Gasperini vince e convince sul campo della Cremonese, abbatte il tabù sosta e si riprende la vetta della classifica stavolta in solitaria dopo dodici giornate. Nonostante l'emergenza offensiva e l'assenza di Hermoso dell'ultimo minuto, i giallorossi giocano una grande gara allo Zini sfruttando la qualità dei soliti Wesley, Koné e Soulé e anche i cambi dalla panchina. Secondo vittoria di fila dopo quella sull'Udinese e quinta in trasferta sulle sei gara giocate lontano dall'Olimpico. [...] La Roma parte bene ma dopo un quarto d'ora rischia di andare in svantaggio. Ci pensa il solito Svilar a salvare su Bonazzoli. È lo schiaffo che fa bene ai giallorossi che dopo due minuti sbloccano il match con il solito delizioso sinistro di Soulé. [...] Nella ripresa arriva il raddoppio firmato Evan Ferguson: l'irlandese viene servito da El Aynaoui dentro l'area e trova con precisione il primo gol della sua avventura giallorossa. La Roma, poi, dilaga ed il terzo gol è il manifesto del calcio gasperiniano e dello sfruttamento degli spazi. Serie di triangoli con l'imbucata finale di El Shaarawy per Wesley, pallonetto del brasiliano e tris romanista. Nel recupero Folino di testa sigla l'1-3, ma, la Roma dimostra ancora una volta di stare bene. Dalle vittorie sofferte al primo tris del campionato in attesa del big match col Napoli di domenica.