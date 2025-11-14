Roma col mal d'Africa. E Gasp cerca la cura

Giochista di prestigio. Gasperini lo è da questa estate, appena messo piede a Trigoria. Ha subito ripescato Hermoso, chiedendogli di disfare la valigia e promuovendolo titolare, e cambiato fascia a Wesley, laterale destro (...) Mancini spostato dal centro della difesa ma per mandarlo all'assalto con i compagni di fascia Celik e Soulé o, come d'incanto, Baldanzi avanzato da centroavanti mascherato per ovviare all'assenza di più della metà degli attaccanti in rosa. Presto, però, salirà l'asticella. Adesso deve preparare la magia di Natale: bacchetta in mano da metà dicembre e per più di un mese, quando in Marocco comincerà la Coppa d'Africa — il 21 a Rabat (chiusura il 18 gennaio) — e saluterà in contemporanea Ndicka ed El Aynaoui. Devono partire una settimana prima del via, la società giallorossa sta provando ad averli per Roma-Como (15 dicembre), ma il regolamento dà ragione a Costa d'Avorio e Marocco. (...) L'assenza che peserà di più è quella di El Aynaoui, finora unico cambio a centrocampo per la coppia di mediani, Cristante e Koné. Tra l'altro, in emergenza, Cristante è salito da trequartista dietro alle punte, lasciando il posto proprio a El Aynaoui accanto a Koné. Solo Pisilli, tra i panchinari, potrebbe essere chiamato in causa. (...) Anche la partenza di Ndicka costringerà Gasperini a intervenire dietro. Mancando il centrale della difesa, è probabile che riporterà Mancini, spesso decisivo da quando sta sul centro-destra, in mezzo. C'è dunque emergenza pure davanti a Svilar. Senza Angelino, sulla corsia sinistra è finito Wesley e su quella destra Celik, che con Mancini centrale ed Hermoso a sinistra, potrebbe avere spazio nella linea dei tre marcatori. (...)

(corsera)