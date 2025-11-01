Roma all'esame San Siro. Gasp punta su Dybala e Soulé

Per capire che campionato sarà davvero per la Roma, servirà guardare San Siro. Dopo il passo falso con l'Inter, l'altra metà di Milano diventa il nuovo esame di maturità per la squadra di Gasperini, che vuole provare a difendere il primo posto e, se possibile, dare un segnale più profondo al campionato. [...] Gasperini sembra orientato a confermare il 3-5-2 "ibrido" visto nelle ultime uscite: una struttura elastica che si apre e si chiude a seconda della posizione di Wesley e dei movimenti di Cristante. L'ex atalantino agirà ancora da trequartista aggiunto, alle spalle di due punte leggere - Dybala e Soule favoriti - che rappresentano la soluzione più tecnica e mobile a disposizione. [...] È un equilibrio nuovo, costruito più sul gioco che sulla forza. L'idea è quella di difendere a tre ma attaccare con cinque uomini, con i quinti pronti a trasformarsi in esterni offensivi e Cristante a galleggiare tra le linee, dove può accompagnare e rifinire. Dybala sarà il centro creativo, libero di muoversi e di accorciare sulla trequarti. È un attacco leggero, ma non fragile: nelle ultime partite la Roma ha mostrato una crescita nella gestione del possesso e nella qualità dei movimenti senza palla. [...] Per la Roma sarà una partita di resistenza e lucidità, in cui sarà fondamentale confermare la compattezza difensiva - solo 4 gol subiti - mostrata in questo inizio campionato. Gasperini chiede maturità, più ancora che coraggio. [...]

(la Repubblica)